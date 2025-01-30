Окупанти методом репресій намагаються впровадити російські стандарти управління на ТОТ України

Росіяни роблять все, аби знищити українську ідентичність та створити умови для довготривалої окупації.

Російська окупаційна влада продовжує системно інтегрувати ТОТ України у політико-правову систему РФ.

Як пише Центр національного спротиву, окупанти застосовують до людей примус, репресії та пропаганду, аби налагодити роботу адміністрацій за російськими стандартами, ліквідувавши українську правову та адміністративну систему.

"Окупанти намагаються повністю змінити структуру управління на захоплених територіях, зокрема це стосується зміни місцевого самоврядування. Відбувається юридична трансформація, оскільки всі процеси мають інтегруватися в правову систему рф. Також проходить фінансова та економічна інтеграція, зокрема це передбачає введення рублевої зони та примусове перереєстрування бізнесу", — зазначають у спротиві.

Крім цього, ворог здійснює контроль у сфері освіти та медицини – впровадження так званих російських навчальних програм і стандартів охорони здоров’я.

Головною ціллю цих заходів – це знищення української ідентичності та створення умов для довготривалої окупації. Закріплення російських адміністративних норм має ускладнити повернення територій під контроль України.

Водночас, місцеве населення окупованих регіонів продовжує чинити спротив окупаційному режиму.