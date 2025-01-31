Президент Фінляндії очікує перемир'я між Україною та Росією за 3-6 місяців

Путіна потрібно "не схиляти до перемовин, а змушувати до них".

Упродовж наступних 3-6 місяців між Україною та Росією буде досягнуто перемир'я та припинення вогню, після чого розпочнуться перемовини щодо повноцінного миру. Такий прогноз зробив президент Фінляндії Александр Стубб.

Як пише фінське видання yle, політик переконаний у потребі підтримувати Україну у найближчі тижні та місяці так, щоб вона мала сильні позиції. Стубб зізнався, що після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським "оптимізм зріс".

Президент відзначив метод Дональда Трампа, який вже встиг висунути ультиматум російському диктатору Путіну і загалом дотримується жорсткої риторики. На думку Стубба, "Путін розуміє лише таку мову, до перемовин його треба не схиляти, а змушувати".

Майбутні переговори будуть "місцем, де вирішується майбутнє європейських структур безпеки" - тому президент Фінляндії впевнений, що Європа має бути до них залучена.