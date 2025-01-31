​Росіяни зранку обстріляли три громади Сумщини і поранили трьох цивільних

Російські війська зранку п'ятниці здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого поранення отримали три цивільні особи.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська та Шалигинська громади", - йдеться в повідомленні.
Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа.
Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
Краснопільська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено приватний житловий будинок.
- Ввечері 30 січня росіяни завдали удару БпЛА типу "Шахед" по Краснопільській громаді Сумщини. Безпілотник окупантів поцілив у приватний житловий будинок.