Керівник КМВА анонсував обговорення роботи транспорту під час тривог

Заявив, що нинішні правила "не про безпеку чи економіку, а про імітацію".

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Telegram заявив, що Рада оборони міста на одному з найближчих засідань розгляне питання доцільності зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

За словами посадовця, він не отримав "жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань", чому перебування пасажирів у транспорті, що рухається, під час загрози з повітря становить додаткову небезпеку.

Ткаченко стверджує, що позиція військових з цього питання не була представлена. Керівник КМВА також звернув увагу на те, що рішення Ради оборони виконується вибірково: на практиці зупиняється лише комунальний траспорт, хоча приватні перевізники теж мають це робити.

"Це і не про безпеку, і не про економіку. Це про імітацію", - підсумував посадовець. Ситуація, на його думку, потребує фахового перегляду.