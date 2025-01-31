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Керівник КМВА анонсував обговорення роботи транспорту під час тривог

Заявив, що нинішні правила "не про безпеку чи економіку, а про імітацію".

Керівник КМВА анонсував обговорення роботи транспорту під час тривог
Засідання Ради оборони Києва
Фото: Telegram

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Telegram заявив, що Рада оборони міста на одному з найближчих засідань розгляне питання доцільності зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

За словами посадовця, він не отримав "жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань", чому перебування пасажирів у транспорті, що рухається, під час загрози з повітря становить додаткову небезпеку. 

Ткаченко стверджує, що позиція військових з цього питання не була представлена. Керівник КМВА також звернув увагу на те, що рішення Ради оборони виконується вибірково: на практиці зупиняється лише комунальний траспорт, хоча приватні перевізники теж мають це робити. 

"Це і не про безпеку, і не про економіку. Це про імітацію", - підсумував посадовець. Ситуація, на його думку, потребує фахового перегляду. 

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