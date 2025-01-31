Сили оборони ліквідували ще 1670 російських окупантів

За минулу добі Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 837 610 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 837610 (+1670) осіб
- танків ‒ 9893 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17)
- артилерійських систем – 22445 (+33)
- РСЗВ – 1265 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63)
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3726 (+1).
Дані уточнюються.