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Сили оборони ліквідували ще 1670 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 837 610 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1670 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добі Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 837 610 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 837610 (+1670) осіб
  • танків ‒ 9893 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17)
  • артилерійських систем – 22445 (+33) 
  • РСЗВ – 1265 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63) 
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3726 (+1).

Дані уточнюються.

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