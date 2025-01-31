Внаслідок нічної атаки шахедами на Одещину постраждало четверо людей

Серед постраждалих - лікар-хірург, який отримав травму руки від уламків скла під час проведення оперативного лікування іншого пацієнта.

Сьогодні вночі ворог знов атакував Одеську область, на жаль, через це постраждало четверо осіб.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Двоє постраждалих перебувають у Чорноморській лікарні під наглядом медиків. Серед постраждалих - лікар-хірург, який отримав травму руки від уламків скла під час проведення оперативного лікування іншого пацієнта.

Також дві людини отримали амбулаторну допомогу.

"Загальний стан всіх потерпілих середнього ступеня важкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Всі госпіталізовані пацієнти отримують лікування в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.