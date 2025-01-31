Відсторонена директорка АОЗ: службове розслідування призначене не за рік діяльності, а за контракт на міни

Тимчасово відсторонена директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова повідомила, що службове розслідування призначили не стосовно року її діяльності, а через контракт на закупівлю старих мін. Цей контракт не набував чинності, і жодної копійки на нього не витратили, повідомила вона в розмові з Суспільним.

Безрукова вважає, що таке службове розслідування виглядає "дуже дивно", тому що за будь-яким контрактом можна його призначити і відсторонити керівника. Вона додала, що міноборони цей контракт на міни погоджувало.

"Тому питання і до міноборони також. Стосовно розслідування за рік роботи – це стандартна практика міністерства оборони. Ми в такому режимі жили цілий рік, нас не перевіряли тільки декілька тижнів у грудні", – сказала Безрукова.

За її словами, АОЗ і так щоденно звітував міністерству оборони і його представники брали участь у нарадах.

Безрукова вважає, що фактично відсторонити керівника можна з будь-якої причини. А призначення тимчасовим в.о. керівника АОЗ директорка іншого закупівельника, ДП "Державний оператор тилу", на її думку, є неорганічним. Зазвичай тимчасовим керівником призначають людину, яка працює в цій організації.

"Тобто взяти і призначити людину з іншої компанії, зі сторони, виглядає як дуже сильне бажання призначити цю людину", – сказала Безрукова.

За її словами, Жумаділов після призначення тимчасовим в.о. запитував у неї, чи вона знає про його таке призначення.

Що відбувається з АОЗ?

Цього місяця наглядова рада ДП "Агенція оборонних закупівель", яка займається придбанням всіх збройних потреб армії, ухвалила рішення продовжити контракт на рік з очільницею Мариною Безруковою. Попри це, міністр відповідне рішення не затвердив. Після того як наглядова рада уклала додатковий контракт з Безруковою терміном в один рік міністр зробив публічну заяву про те, що агенцію тепер очолюватиме керівник Державного оператора тилу Жумаділов. Безрукову, а також свого заступника Дмитра Кліменкова міністр Рустем Умєров вважає відповідальними за те, що не всі оборонні потреби армії були закриті вчасно і в повному обсязі.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

У реєстрах керівником АОЗ замість Безрукової внесли Жумаділова. Потім туди повернули Безрукову. 30 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що Безрукова є чинним директором з 1 лютого – дня продовження контракту.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

Іще в вересні міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua говорив, що збирається об'єднати двох закупівельників – Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. На чолі об'єднаної структури мав би стати голова ДОТ Арсен Жумаділов. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.