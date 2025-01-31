На Харківщині від російської агресії постраждали троє мирних мешканців

Також в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей.

На Харківщині за минулу добу від російської агресії постраждали троє мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10:10 м. Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок збиття БПЛА пошкоджено скління вікон, дах та паркан приватних будинків. Постраждав 19-річний чоловік — гостра реакція на стрес.

21:45. Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління об’єкта інфраструктури та автомобіль.

13:15. Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу, двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік.

11:30-11:50 Куп'янський р-н., околиця м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу БпЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобіль.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Три рази агресор атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

Зазначимо, загалом за добу на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.