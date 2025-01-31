​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд запускає експериментальний проєкт посилення співпраці між громадами і вводить поняття “громада-форпост”

Мета проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів.

Уряд запускає експериментальний проєкт посилення співпраці між громадами і вводить поняття “громада-форпост”
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Цього року сформували Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад “Пліч-о-пліч”, а сьогодні ухвалено рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Вводимо таке поняття як “громада-форпост”. Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів”, – сказав Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Google News

Він зазначив, що це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога.

Прем’єр додав, що це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies