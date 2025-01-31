Уряд запускає експериментальний проєкт посилення співпраці між громадами і вводить поняття “громада-форпост”

Цього року сформували Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад “Пліч-о-пліч”, а сьогодні ухвалено рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вводимо таке поняття як “громада-форпост”. Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога.

Прем’єр додав, що це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги.