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Хорватія готує черговий пакет військово-технічної допомоги для України

Пакет допомоги мають затвердити завтра. 

Хорватія готує черговий пакет військово-технічної допомоги для України
прем'єр-міністріиУкраїни та Хорватії Денис Шмигаль та Андрей Пленкович
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Хорватія готує черговий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це стало відомо під час зустрічі прем'єр-міністрів України та Хорватії Дениса Шмигаля та Андрея Пленковича. 

"Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра", – написав Шмигаль у телеграмі. 

Також політики домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту".

Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та українські прагнення, аби всі заморожені російські активи були повністю конфісковані та спрямовані на підтримку стійкості, обороноздатності та відновлення України.Впевнений, надалі ця співпраця буде посилена.

  • У жовтні минулого року стало відомо, що Хорватія поставить в Україну частину своїх танків і бойових машин піхоти (БМП).
  • Місяць перед цим прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив про надання Загребом одинадцятого пакета допомоги на військові потреби.
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