Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ГоловнаПолітика

ЄС додав до санкційного списку трьох офіцерів ГРУ, причетних до кібератак у Естонії

Росіяни здійснювали кібератаки у 2020 році. 

ЄС додав до санкційного списку трьох офіцерів ГРУ, причетних до кібератак у Естонії
Фото: detector.media

Європейська Рада ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян, які є відповідальними за серію кібератак, здійснених проти Естонії у 2020 році.

Про це йдеться у пресрелізі Євроради. 

Усі троє росіян є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Санкції запровадили проти Миколи Корчагіна, Віталія Шевченка та Юрія Денисова. 

Їх звинувачують у тому, що вони причетні та відповідальні за кібератаки зі значними наслідками шляхом проведення розвідувальної діяльності, спрямованої проти Естонії, та незаконного отримання доступу до комп’ютерної системи.

Кібератаки надали зловмисникам несанкціонований доступ до секретної інформації та конфіденційних даних, що зберігаються в кількох урядових міністерствах, зокрема у справах економіки та зв’язку, у соціальних справах і закордонних справах. Це призвело до викрадення тисяч конфіденційних документів. Ці документи включали комерційну таємницю, медичні записи та іншу критично важливу інформацію, що загрожувала безпеці постраждалих установ. 

Підрозділ 29155 також відповідає за проведення кібератак проти інших країн-членів та партнерів ЄС, зокрема України. Він причетний до іноземних вбивств і дестабілізаційних заходів, зокрема до вибухів та кібератак по всій Європі, і деякі з його військовослужбовців, які діють в Україні, Західній Європі та Африці, також потрапили під санкції минулого року.

Загалом режим горизонтальних кіберсанкцій ЄС тепер поширюється на 17 фізичних осіб і 4 організації. Росіянам заморожуть активи та забороняють поїздки на території ЄС, а особам і організаціям ЄС забороняють надавати їм кошти. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies