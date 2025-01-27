Безгін: законопроєкт про заборону допущення до виборів проросійських політиків готовий, але перспектива його під питанням

Для проведення перших повоєнних виборів спершу потрібно ухвалити законопроєкт із оновленням Виборчого кодексу. Йдеться, зокрема, про критерії неможливості проведення виборів на окремих територіях, розповів у інтерв'ю lb.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Насамперед, це тотально знищені ворогом території, прикордоння з Росією. Навіть після завершення війни питання безпеки там не зникне, пояснив нардеп.

"Та, в принципі, у питанні критеріїв неможливості виборів на окремих теритріях ми майже готові. Щодо загальної рамки проєкту, то там складніша дискусія. Бо є питання виборчої системи, є питання одночасності чи неодчасності проведення виборів президента й Верховної Ради", – розповів він.

Також непростим питанням є політична люстрація – заборона брати участь у виборах політикам, пов'язаним у минулому із проросійськими політсилами.

"Влітку цього року делегація нардепів з усіх фракцій і груп на чолі з паном Корнієнком була в Страсбурзі. Ми дискутували з європейськими партнерами з приводу доцільності політичної люстрації в Україні. Намагалися йти напролом. Довести, що нам потрібна політична люстрація. Але тут ми впираємося в питання безпосередньої демократії, стандартів, коли така санкція має бути персоніфікована на основі судового вироку. Тому це дуже складна дискусія, де треба адвокатувати. Є непростий висновок Венеційської комісії з цього приводу, тому ще буде велетенський шум і адвокація", – пояснив він.

За оцінкою Безгіна, фінал у створенні законопроєкту про повоєнні вибори ще далеко.

Окремий законопроєкт про заборону балотування проросійських політиків напрацьований і вже пройшов розгляд у комітеті.

"Але, знову ж таки, перспектива його ухвалення під великим питанням. Бо є євроінтеграція. На консультаціях європейці робили зауваження не тому, що вони за проросійські партії. А через те, що для них стандарти — це ключове. І, скажімо так, вони без захвату дивляться на цей законопроєкт. Тому треба зустрічатися з членами Венеційської комісії, представниками різних країн. Цей процес триває. Якщо це країни колишнього східного табору (Балтія, Польща), то там є повне порозуміння. А коли тобі пише висновки хтось з Іспанії, Португалії, де світить сонечко, ти п'єш файне вино і точно не розумієш, що таке проросійські партії, загроза сепаратизму в Україні, то це інше сприйняття. Тому з ними треба побудувати цей діалог", – сказав Безгін.