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Безгін: законопроєкт про заборону допущення до виборів проросійських політиків готовий, але перспектива його під питанням

Не всі країни-партнери підтримують заборону балотування. 

Безгін: законопроєкт про заборону допущення до виборів проросійських політиків готовий, але перспектива його під питанням
Фото: EPA/UPG

Для проведення перших повоєнних виборів спершу потрібно ухвалити законопроєкт із оновленням Виборчого кодексу. Йдеться, зокрема, про критерії неможливості проведення виборів на окремих територіях, розповів у інтерв'ю lb.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Насамперед, це тотально знищені ворогом території, прикордоння з Росією. Навіть після завершення війни питання безпеки там не зникне, пояснив нардеп. 

"Та, в принципі, у питанні критеріїв неможливості виборів на окремих теритріях ми майже готові. Щодо загальної рамки проєкту, то там складніша дискусія. Бо є питання виборчої системи, є питання одночасності чи неодчасності проведення виборів президента й Верховної Ради", – розповів він.

Також непростим питанням є політична люстрація – заборона брати участь у виборах політикам, пов'язаним у минулому із проросійськими політсилами. 

"Влітку цього року делегація нардепів з усіх фракцій і груп на чолі з паном Корнієнком була в Страсбурзі. Ми дискутували з європейськими партнерами з приводу доцільності політичної люстрації в Україні. Намагалися йти напролом. Довести, що нам потрібна політична люстрація. Але тут ми впираємося в питання безпосередньої демократії, стандартів, коли така санкція має бути персоніфікована на основі судового вироку. Тому це дуже складна дискусія, де треба адвокатувати. Є непростий висновок Венеційської комісії з цього приводу, тому ще буде велетенський шум і адвокація", – пояснив він. 

За оцінкою Безгіна, фінал у створенні законопроєкту про повоєнні вибори ще далеко. 

Окремий законопроєкт про заборону балотування проросійських політиків напрацьований і вже пройшов розгляд у комітеті. 

"Але, знову ж таки, перспектива його ухвалення під великим питанням. Бо є євроінтеграція. На консультаціях європейці робили зауваження не тому, що вони за проросійські партії. А через те, що для них стандарти — це ключове. І, скажімо так, вони без захвату дивляться на цей законопроєкт. Тому треба зустрічатися з членами Венеційської комісії, представниками різних країн. Цей процес триває. Якщо це країни колишнього східного табору (Балтія, Польща), то там є повне порозуміння. А коли тобі пише висновки хтось з Іспанії, Португалії, де світить сонечко, ти п'єш файне вино і точно не розумієш, що таке проросійські партії, загроза сепаратизму в Україні, то це інше сприйняття. Тому з ними треба побудувати цей діалог", – сказав Безгін. 

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