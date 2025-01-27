Зеленський та Макрон обговорили посилення оборонних спроможностей України з боку Франції

Також Україна розраховує на підтримку в переговорному процесі для вступу в ЄС.

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон зустрілися після церемонії відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі президенти обговорили можливості посилення оборонних спроможностей України з боку Франції. Це має зміцнити позиції України для досягнення справедливого й тривалого миру.

Крім того, співрозмовники приділили увагу безпековій співпраці та, зокрема, можливим форматам гарантій безпеки для України та Європи.

Також Україна розраховує на підтримку з боку Франції та особисто Емманюеля Макрона в переговорному процесі для вступу в ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон визнав неможливим завершення війни в Україні "завтра або післязавтра", відкинувши ймовірність виконання Дональдом Трампом своєї передвиборчої обіцянки.