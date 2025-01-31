Фінляндія виділила Україні черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро

Фінляндія передала Україні 27-й вантаж оборонної допомоги. Президент Республіки ухвалив це питання 31 січня 2025 року на основі пропозиції уряду, передає Міноборони Фінляндії.

Вміст пакета допомоги оцінюють у приблизно 198 мільйонів євро. Загальна вартість військової допомоги, яку Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 2,5 млрд євро.

“Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, складений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті”, – сказав міністр оборони Антті Гяккінен.

Інформація про вміст, спосіб доставки та графік не розголошують з міркувань безпеки.

Тим часом у Фінляндії розробили для України ударний безпілотник збільшеного радіусу дії.