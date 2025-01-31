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Фінляндія виділила Україні черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро

Вміст пакета не розголошують.

Фінляндія виділила Україні черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія передала Україні 27-й вантаж оборонної допомоги. Президент Республіки ухвалив це питання 31 січня 2025 року на основі пропозиції уряду, передає Міноборони Фінляндії.  

Вміст пакета допомоги оцінюють у приблизно 198 мільйонів євро. Загальна вартість військової допомоги, яку Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 2,5 млрд євро.

“Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, складений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті”, – сказав міністр оборони Антті Гяккінен. 

Інформація про вміст, спосіб доставки та графік не розголошують з міркувань безпеки. 

Тим часом у Фінляндії розробили для України ударний безпілотник збільшеного радіусу дії.

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