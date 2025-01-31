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У Херсоні затримали ще одну підозрювану в коригуванні ворожого вогню

У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

У Херсоні затримали ще одну підозрювану в коригуванні ворожого вогню
Фото: СБУ

У Херсоні затримала ще одну коригувальницю, яка наводила російські удари на місто, передає СБУ. 

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, основними цілями ворога були позиції українських військ, що обороняють регіон.

Як встановило розслідування, для визначення координат вогневого ураження російська спецслужба завербувала 44-річну місцеву безробітну. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на гугл-карти.

Крім цього вона також відслідковувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам. 

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у зрадниці вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що у Херсоні, як і у інших містах, регулярно викривають коригувальників. Так, цього місяця СБУ затримала жителя міста Херсон, який коригував ворожі удари по місту. Його завданням була фіксація наслідків російських "прильотів".

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