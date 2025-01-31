У "Нафтогазі" спростували фейк про "графіки відключення" газу з 1 лютого

Компанії, що входять до Групи Нафтогаз, не робили жодних заяв про введення графіків відключень газу.

Про це наголошує пресслужба групи.

"Нафтогаз України не робив жодних заяв про дефіцит газу чи введення графіків відключення. Запасів газу достатньо для стабільного проходження опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Перевірити інформацію завжди можна на офіційних сайтах компанії.

Як відомо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Тепер щороку Росія втрачатиме по 5-6 мільярдів доларів. А от ЄС нескладно замістити російський газ, приблизно 15 млрд кубів на рік, поставками, скажімо, з Норвегії, США чи Катару.

Москва тисне на Київ як тільки може, зокрема й через дезінформаційні кампанії. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці".