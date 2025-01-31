Київ щоденно нагадуватиме про Хвилину мовчання у громадському транспорті та онлайн - рішення міськради

Повну зупинку транспорту та перекриття вулиць наразі погодити не вдалося, кажуть в організації Moment of honor community

У Києві щодня оголошуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання о 9-й ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради 30 січня.

Сповіщатимуть про хвилину мовчання декількома способами:

у застосунку Київ.Цифровий

голосом у громадському транспорті, з метро включно

голосовим повідомленням на Хрещатику

трансляцією відео на всіх телеекранах міста.

Як повідомили в організації Moment of honor community, що була ініціатором цих змін, а також допомагала знайти рішення, наразі не вдалося погодити оголошення по всьому місту. Причина, кажуть, у застарілому обладнанні, яке місто має замінити до кінця 2025 року.

Також не вдалося погодили зупинку громадського транспорту, метро і перекриття вулиць на хвилину. Причина - щоб уникнути транспортного колапсу в місті.

Про те, як організована щоденна Хвилина пам’яті в різних містах України - читайте в нашому тексті «Місто і життя мають зупинятися на цю хвилину». У Києві пропонують запровадити хвилину мовчання. Чому це важливо