Київ щоденно нагадуватиме про Хвилину мовчання у громадському транспорті та онлайн - рішення міськради

У Києві щодня оголошуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання о 9-й ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради 30 січня.
Сповіщатимуть про хвилину мовчання декількома способами:
- у застосунку Київ.Цифровий
- голосом у громадському транспорті, з метро включно
- голосовим повідомленням на Хрещатику
- трансляцією відео на всіх телеекранах міста.
Як повідомили в організації Moment of honor community, що була ініціатором цих змін, а також допомагала знайти рішення, наразі не вдалося погодити оголошення по всьому місту. Причина, кажуть, у застарілому обладнанні, яке місто має замінити до кінця 2025 року.
Також не вдалося погодили зупинку громадського транспорту, метро і перекриття вулиць на хвилину. Причина - щоб уникнути транспортного колапсу в місті.
Про те, як організована щоденна Хвилина пам’яті в різних містах України - читайте в нашому тексті «Місто і життя мають зупинятися на цю хвилину». У Києві пропонують запровадити хвилину мовчання. Чому це важливо