У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетні війська ЗСУ уразили командний пункт ворога у Рильську на Курщині

Уражено командний пункт угруповання військ “Курськ”.

Ракетні війська ЗСУ уразили командний пункт ворога у Рильську на Курщині
Ілюстративне фото: оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан»
Фото: Юрій Бірюков

Сьогодні, 31 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ “Курськ” збройних сил ворога у місті Рильськ Курської області.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. 

Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

На початку січня ЗСУ уразили базу 810-ї бригади російських морпіхів на Курщині, там проходило нагородження окупантів.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies