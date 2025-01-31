Ракетні війська ЗСУ уразили командний пункт ворога у Рильську на Курщині

Сьогодні, 31 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ “Курськ” збройних сил ворога у місті Рильськ Курської області.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника.

Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

На початку січня ЗСУ уразили базу 810-ї бригади російських морпіхів на Курщині, там проходило нагородження окупантів.