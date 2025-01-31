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На Одещині жінка допомагала нелегалам потрапити в Україну за допомогою фейкових запрошень на роботу

“Послуга” коштувала 3 тисячі доларів.

На Одещині жінка допомагала нелегалам потрапити в Україну за допомогою фейкових запрошень на роботу
Фото: прокуратура

Чотирьом громадянам повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, мешканка Одеської області разом з донькою та співмешканцем сприяли діяльності каналу, за допомогою якого незаконні мігранти потрапляли в Україну. До цієї діяльності вона залучила також одного з «клієнтів», якому раніше допомагала незаконно перетнути кордон. 

Підозрювані підшукували, інструктували та координували нових бажаючих незаконно перетнути кордон. Вони оформляли їм дозвіл на вʼїзд за підробними документами. Підставою отримання візи для вʼїзду в Україну були фіктивні запрошення на роботу у підставних підприємствах. Коштувала така послуга – 3 тисячі доларів.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили закордонні паспорти громадян іноземних держав, документи, мобільні телефони, банківські картки, печатки та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів. 

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