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Лідер молдовської опозиції аносував створення коаліції, щоб змагатися зі Санду на парламентських виборах

Коаліція “Альтернатива” об'єднає партію мера Кишинева Іона Чебана, партію колишнього прем'єр-міністра Йона Кіку та партію колишнього депутата Марка Ткачука.

Лідер молдовської опозиції аносував створення коаліції, щоб змагатися зі Санду на парламентських виборах
Александр Стояногло
Фото: EPA/UPG

Лідер молдовської опозиції Александр Стояногло, який зазнав поразки на президентських виборах у листопаді очолить коаліцію з трьох партій, пише Reuters.

Він заявив, що хоче кинути виклик прозахідній керівній більшості на цьогорічних парламентських виборах.

Стояногло на брифінгу в Кишиневі сказав журналістам, що головним пріоритетом є “консолідація молдовського суспільства". Він додав: "Ми не будемо ділити людей на хороших і поганих, на наших виборців і чужих, на різні національності”.

Коаліція “Альтернатива” об'єднає партію мера Кишинева Іона Чебана, партію колишнього прем'єр-міністра Йона Кіку та партію колишнього депутата Марка Ткачука.

Минулого року колишній генеральний прокурор наблизився до того, щоб скинути прозахідного президента Маю Санду ближче, ніж очікувалося. Політик програв у другому турі після кампанії за збалансовану зовнішню політику, орієнтовану як на Росію, так і на Захід. Його підтримала промосковська соціалістична партія.

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  • Очікується, що парламентські вибори, які повинні відбутися до 26 жовтня, але ще не призначені, пройдуть у щільній боротьбі та можуть значно зменшити кількість місць, які займає прозахідна партія Санду “Дія і солідарність”.
  • Молдова, розташована між Україною та Румунією, є геополітичним полем битви між Росією та Заходом. У країні мешкає румуномовна більшість і велика російськомовна меншина. Уряд Санду прагне зробити країну членом Європейського Союзу до 2030 року.
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