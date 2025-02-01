Лідер молдовської опозиції аносував створення коаліції, щоб змагатися зі Санду на парламентських виборах

Лідер молдовської опозиції Александр Стояногло, який зазнав поразки на президентських виборах у листопаді очолить коаліцію з трьох партій, пише Reuters.

Він заявив, що хоче кинути виклик прозахідній керівній більшості на цьогорічних парламентських виборах.

Стояногло на брифінгу в Кишиневі сказав журналістам, що головним пріоритетом є “консолідація молдовського суспільства". Він додав: "Ми не будемо ділити людей на хороших і поганих, на наших виборців і чужих, на різні національності”.

Коаліція “Альтернатива” об'єднає партію мера Кишинева Іона Чебана, партію колишнього прем'єр-міністра Йона Кіку та партію колишнього депутата Марка Ткачука.

Минулого року колишній генеральний прокурор наблизився до того, щоб скинути прозахідного президента Маю Санду ближче, ніж очікувалося. Політик програв у другому турі після кампанії за збалансовану зовнішню політику, орієнтовану як на Росію, так і на Захід. Його підтримала промосковська соціалістична партія.