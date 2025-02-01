Тайвань забороняє всім державним установам використовувати DeepSeek

Країна вважає цей додаток небезпечним через можливий витік інформації.

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технологію китайського стартапу DeepSeek зі штучного інтелекту, посилаючись на проблеми безпеки, пише Bloomberg.

“Його робота пов’язана з проблемами безпеки, такими як транскордонна передача та витік інформації”, – йдеться в заяві Міністерства цифрових справ Тайваню.

Відомство заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запиту DeepSeek, враховуючи його китайське походження.

"Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку", – йдеться в заяві міністерства.

DeepSeek у січні випустив нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, яка може імітувати людське мислення, що викликало занепокоєння у всьому світі через очевидну конкурентоспроможність з провідними світовими ботами штучного інтелекту.