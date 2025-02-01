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Тайвань забороняє всім державним установам використовувати DeepSeek

Країна вважає цей додаток небезпечним через можливий витік інформації.

Тайвань забороняє всім державним установам використовувати DeepSeek
Фото: EPA/UPG

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технологію китайського стартапу DeepSeek зі штучного інтелекту, посилаючись на проблеми безпеки, пише Bloomberg. 

“Його робота пов’язана з проблемами безпеки, такими як транскордонна передача та витік інформації”, – йдеться в заяві Міністерства цифрових справ Тайваню.

Відомство заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запиту DeepSeek, враховуючи його китайське походження. 

"Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку", – йдеться в заяві міністерства.

DeepSeek у січні випустив нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, яка може імітувати людське мислення, що викликало занепокоєння у всьому світі через очевидну конкурентоспроможність з провідними світовими ботами штучного інтелекту.

  • Раніше персоналу Конгресу США заборонили використовувати DeepSeek.
  • Також застосунок заборонили в Італії.
  • Тим часом глава Microsoft заявив, що у DeepSeek є “кілька справжніх інновацій”. Компанія заявила, що додала DeepSeek до свого репозиторію Azure AI Foundry із понад 1800 моделей, які можна використовувати для розробки та керування програмами штучного інтелекту. Хоча перед цим з'явилась інформація, що Microsoft перевіряє, чи група, пов’язана з DeepSeek, отримала вихідні дані з технології OpenAI без дозволу.
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