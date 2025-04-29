В Росії засудили п'ятьох українців за нібито створення «терористичного підпілля» в окупованому Мелітополі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив п'ятьох жителів окупованого Мелітополя, які обвинувачуються у справі про підготовку теракту у квітні 2022 року, до термінів від 11 до 14 років позбавлення волі, передає російське опозиційне видання “Медиазона”.

Ігоря Горлова засудили до 14 років, Андрія Голубєва – до 12 років, Володимира Зуєва – до 11 років, Олександра Жукова – до 12 років і Юрія Петрова – до 14 років. Перші п'ять із половиною років терміну засуджені мають відбути у в'язниці, потім – у колонії суворого режиму.

За версією слідства кремлівського режиму, чоловіки нібито організували «терористичне підпілля» в окупованому місті і планували підірвати начинену вибухівкою машину біля пункту видачі гуманітарної допомоги. Провини вони не визнали.

Усі п'ятеро, за даними звинувачення, перебували у «Спілці учасників АТО Мелітополя». 37-річний Горлов – єдиний, хто на момент захоплення Мелітополя російськими військами залишався чинним військовослужбовцем ЗСУ.

Ще троє – 46-річний Голубєв, 44-річний Зуєв та 56-річний Жуков – були в резерві територіальної оборони, а 64-річний ветеран бойових дій Петров давно вийшов на пенсію. До затримання більшість із них майже не знали один одного.

На початку квітня 2022 року всіх п'ятьох, як розповідали вони у суді, викрали російські силовики. Спочатку українців тримали у підпільних в'язницях Мелітополя майже весь час закованими у наручники та з мішками на головах, катували струмом та били. Ігор Горлов розповідав, що коли йому пригрозили, що будуть катувати сім'ю, він спробував накласти на себе руки і перерізав собі горло. Його врятували лікарі.

19 квітня їх вивезли до анексованого Криму, де офіційно оформили затримання та заарештували. Пізніше п'ятьох українців перевели до Москви до СІЗО «Лефортово».

У справі проти мелітопольців основним доказом стали листування у месенджерах на їхніх телефонах. Російські слідчі стверджували, що обвинувачені координували дії із керівником місцевої тероборони Володимиром Мінком. Однак у листуваннях, які є в матеріалах справи, не було обговорень терактів: переважно йшлося про пересування російських військ та побутові проблеми.

Також у справі є свідчення обвинувачених, підписані під час перших допитів. Захист наполягав, що вони не можуть вважатися доказом, оскільки отримані під тортурами.

За той час, що українці перебувають під арештом, у двох із них — Горлова та Зуєва — померли батьки, а дочка Петрова, якій на момент його викрадення було трохи більше двох років, померла через недоступність нормальної медичної допомоги в окупованому Мелітополі.

До суду справа мелітопольців надійшла у квітні 2023 року.