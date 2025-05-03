СтратКом розповів про зміни у базовій військовій підготовці для колишньої категорії “обмежено придатних”

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України розповіло про зміни у Базовій загальновійськовій підготовці (БЗВП) для колишньої категорії “обмежено придатних”.

Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Ідеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.