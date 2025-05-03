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СтратКом розповів про зміни у базовій військовій підготовці для колишньої категорії “обмежено придатних”

Скорочено термін підготовки та знижено рівень фізичних навантажень.

СтратКом розповів про зміни у базовій військовій підготовці для колишньої категорії “обмежено придатних”
Фото: СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України розповіло про зміни у Базовій загальновійськовій підготовці (БЗВП) для колишньої категорії “обмежено придатних”.

Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Ідеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
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