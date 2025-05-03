Український музикант разом із членом Ради з підтримки підприємництва при Президентові України створили вінілову платівку

На українському ринку з’явилася вінілова платівка з треками з мініальбому Netpeak Group. Це результат співпраці українського композитора, виконавця і продюсера електронної музики Cepasa із засновником Netpeak Group Артемом Бородатюком, який також входить до Ради з підтримки підприємництва при Президентові України. Про це повідомляє пресслужба.

Мініальбом складається з чотирьох композицій: Aspiration, Fractals, Curiosity та III > I. Головний трек — III > I — відображає філософію Netpeak Group про трансформацію мислення: «перейти з третього світу в перший — ментально й економічно — в межах одного покоління».

«Серед чотирьох треків я особисто долучився до глибокої роботи над двома з них — Aspiration та III > I. Можна сказати, виконав свою мрію — тепер у мене навіть є профіль артиста на Spotify, Apple Music та YouTube Music», — коментує Артем Бородатюк.

Один з треків також увійде до альбому Cepasa «Серце», реліз якого запланований на весну 2025 року.

«Ідея зробити платівку виникла в Артема. Я одразу підтримав, бо сам люблю музику на вінілі — це фізичне втілення емоцій. Ми довго шукали, як і з ким краще реалізувати ідею, і врешті знайшли Юру Каленюка, який допоміг у виданні та дизайні», — додає Cepasa.

Cepasa — український композитор, виконавець і музичний продюсер. У 2017 році він був відзначений премією YUNA. Автор п’яти альбомів і треку «Київ», що вийшов у перші дні повномасштабного вторгнення і вже набрав понад 1,3 мільйона переглядів на YouTube.

Артем Бородатюк — український підприємець, засновник групи IT-компаній Netpeak Group, учасник Ради з підтримки підприємництва при Президентові України та Стратегічної ради Спілки технологічного бізнесу Diia.City United.