Володимир Зеленський прибув з візитом до Чехії

Президент України планує зустрітися із Петром Павелом та Петром Фіалою для обговорення дипломатичних зусиль щодо спільного тиску на РФ.

Володимир Зеленський разом із дружиною прибув з офіційним візитом до Чехії. Президент України планує зустрітися із Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою.

Про це глава держави повідомляє у Telegram.

"Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою", — ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відзначив постійну підтримку Чехії та зміцнення співпраці. "Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16".

Чехія разом з іншими учасниками авіаційної коаліції готує хороші новини для України. Під час зустрічі планують також обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни.

Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів українців.

"А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України", — відзначив президент України.