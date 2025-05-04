Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Другий перший тур виборів президента Румунії
​Другий перший тур виборів президента Румунії
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський прибув з візитом до Чехії

Президент України планує зустрітися із Петром Павелом та Петром Фіалою для обговорення дипломатичних зусиль щодо спільного тиску на РФ.

Володимир Зеленський прибув з візитом до Чехії
Петр Фіала та Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський разом із дружиною прибув з офіційним візитом до Чехії. Президент України планує зустрітися із Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою.

Про це глава держави повідомляє у Telegram.

"Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою", — ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відзначив постійну підтримку Чехії та зміцнення співпраці. "Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16". 

Чехія разом з іншими учасниками авіаційної коаліції готує хороші новини для України. Під час зустрічі планують також обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни.

Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів українців. 

"А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України", — відзначив президент України.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies