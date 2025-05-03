Шольц в останній промові в ролі канцлера Німеччини закликав до миру

Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи, передає DW.

Канцлер, котрий уже скоро складе повноваження, виступив із промовою на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України, що досі триває, та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу. За словами канцлера, на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

"Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків – це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому", – заявив Шольц.

За його словами, тим трагічніше, що Путін "знову приніс війну в Європу".

"Ми не повинні і не будемо з цим миритися", – підкреслив канцлер.

Він наголосив, що Європа – це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", – сказав Шольц.

Особливо Німеччина, за його словами, не повинна цього допустити, "тому що ми зобов'язані пам'ятати про ті безодні жахіття, з якими пов'язані імперіалізм, безправ'я і расова ненависть".

Очікується, що 5 травня буде офіційно підписано коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і консервативним блоком Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Наступного дня, 6 травня, в Бундестазі очікується обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН. Того ж дня до присяги будуть приведені члени його уряду.