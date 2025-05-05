​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Ізраїль планує взяти під контроль всю Смугу Гази

План розширеного наступу розрахований на декілька місяців.

ЗМІ: Ізраїль планує взяти під контроль всю Смугу Гази
Палестинці на вулицях міста Газа, 6 лютого 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі та встановлення контролю над анклавом.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

У повідомленні ізраїльського громадського мовника Kan з посиланням на чиновників, обізнаних з деталями, йдеться, що новий план є поступовим і триватиме місяці, при цьому Армія оборони Ізраїлю спочатку зосередиться на одному районі Гази. 

Затверджений план наступу дозволить перемістити цивільне населення Гази на південь і запобігти потраплянню гуманітарної допомоги до рук ХАМАС.

Віднині, як розповів Kan міністр безпеки Кабінету міністрів Зеєв Елкін, ізраїльські сили змінюють тактику. Замість того, щоб розпочинати рейди в конкретних районах, а потім залишати їх, як це робили військові досі, армія утримуватиме захоплені території, "доки ХАМАС не буде переможений або не погодиться роззброїтися та залишити Газу".

Елкін додає, що попри ухвалення нового плану, вікно можливостей щодо переговорів із ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників все ще залишається відкритим. "Ще є вікно можливостей, поки президент Трамп не завершить свій візит на Близький Схід, якщо ХАМАС зрозуміє, що ми налаштовані серйозно".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies