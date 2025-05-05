ЗМІ: Ізраїль планує взяти під контроль всю Смугу Гази

Кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі та встановлення контролю над анклавом.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

У повідомленні ізраїльського громадського мовника Kan з посиланням на чиновників, обізнаних з деталями, йдеться, що новий план є поступовим і триватиме місяці, при цьому Армія оборони Ізраїлю спочатку зосередиться на одному районі Гази.

Затверджений план наступу дозволить перемістити цивільне населення Гази на південь і запобігти потраплянню гуманітарної допомоги до рук ХАМАС.

Віднині, як розповів Kan міністр безпеки Кабінету міністрів Зеєв Елкін, ізраїльські сили змінюють тактику. Замість того, щоб розпочинати рейди в конкретних районах, а потім залишати їх, як це робили військові досі, армія утримуватиме захоплені території, "доки ХАМАС не буде переможений або не погодиться роззброїтися та залишити Газу".

Елкін додає, що попри ухвалення нового плану, вікно можливостей щодо переговорів із ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників все ще залишається відкритим. "Ще є вікно можливостей, поки президент Трамп не завершить свій візит на Близький Схід, якщо ХАМАС зрозуміє, що ми налаштовані серйозно".