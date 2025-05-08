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ЗМІ: ознаки перезавантаження відносин між ЄС та Китаєм посилюються після прибуття Сі Цзиньпіна до Москви

Пекін подвоює ставку на своє “безмежне” партнерство з Москвою, яке донедавна вважалося дискваліфікуючим фактором в очах блоку.

ЗМІ: ознаки перезавантаження відносин між ЄС та Китаєм посилюються після прибуття Сі Цзиньпіна до Москви
Сі Цзиньпін прибув до Москви, 7 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ознаки дипломатичного перезавантаження між Євросоюзом та Китаєм продовжують посилюватися, пишуть Euronews.

Водночас Пекін подвоює ставку на своє “безмежне” партнерство з Москвою, яке донедавна вважалося дискваліфікуючим фактором в очах блоку.

У середу китайський лідер Сі Цзиньпін вирушив до Москви з чотириденним державним візитом, який включатиме військовий парад, організований Володимиром Путіним до Дня Перемоги 9 травня. Путін каже, що Сі буде “головним гостем” параду.

Присутність президента Китаю викликала питання про те, чи буде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, переконана прихильниця України, готова змінити курс і ігнорувати союз Пекіна з Москвою заради комерційних можливостей.

Фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта обмінялися меседжами у вівторок із Сі Цзиньпіном та китайським прем'єром Лі Цянем, відзначаючи 50-ті роковини двосторонніх відносин. В оптимістичних тонах заяви вони наголосили на взаємній готовності розвивати співпрацю в галузях, що становлять спільний інтерес, і спільно вирішувати глобальні проблеми.

“«Річниця» проходить у момент глобальної невизначеності та геополітичних змін, що лежать в основі нашої спільної відповідальності за захист усіх принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй. У цьому контексті ми залишаємося відданими поглибленню нашого партнерства з Китаєм. Збалансовані відносини, побудовані на справедливості та взаємності, відповідають нашим спільним інтересам”, ‒ написали фон дер Ляйєн та Кошта.

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Заява, опублікована адміністрацією Сі Цзиньпіна, була більш детальною та оптимістичною: в ній річниця описувалася як можливість “відкрити світліше майбутнє для відносин між Китаєм та ЄС”.

“Здорові та стабільні відносини між Китаєм та ЄС не лише вигідні для обох сторін, але й приносять користь усьому світу”, – йдеться в китайській заяві.

Таке формулювання різко контрастує з політикою, яку фон дер Ляєн проводила під час свого першого президентського терміну, коли вона ввела термін “зниження ризиків”, щоб усунути небезпечну залежність від Китаю, та регулярно засуджувала відносини Пекіна з Москвою.

Коли фон дер Ляєн балотувалася на другий мандат у липні 2024, її керівні принципи обіцяли продовження тієї ж політики, без жодного натяку на пом'якшення. Але повернення Дональда Трампа до Білого дому змінило геополітичні розрахунки, змусивши ЄС переглянути свої відносини як із союзниками, так і з супротивниками. Зокрема, масштабні тарифи Трампа спонукали Брюссель переглянути те, як він взаємодіє з Китаєм – другою за величиною економікою світу, і швидко підживили спекуляції щодо майбутнього дипломатичного перезавантаження.
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