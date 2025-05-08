​У Берліні заборонили російські символи на заходах до 80-річчя закінчення Другої світової війни

У Берліні на пам'ятних заходах з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни 8 та 9 травня заборонили символіку, пов'язану з СРСР та Росією.

Таке рішення було прийнято поліцією і пізніше підтверджено адміністративним судом, передає Укрінформ.

Так, із 6:00 8 травня до 22:00 9 травня у німецькій столиці заборонено "носіння військової форми та частин форми, носіння військових значків; зображення літер V або Z, демонстрація георгіївської стрічки, демонстрація прапорів та банерів із російськими гаслами".

Також заборонено грати або співати маршові та військові пісні, демонструвати символи та знаки, які можуть розглядатися як прославляння російсько-української війни.

Заборона діє на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенгольцер-Гайде, а також - навколо них.

Водночас, звільненні від виконання цієї вимоги ветерани Другої світової війни, дипломати, а також представники і делегації країн, які братимуть участь у пам'ятних заходах від імені держав, безпосередньо причетних до перемоги над нацизмом.

"Згідно з німецько-російським Законом про догляд за військовими похованнями від 16 грудня 1992 року, берлінська поліція зобов'язана захищати радянські меморіали та військові поховання з огляду на історичну відповідальність Німеччини. Гідне вшанування пам'яті загиблих солдатів колишньої Радянської Армії, які разом з іншими збройними силами зробили свій внесок у звільнення Німеччини та світу від нацистської диктатури, є основною темою цих днів. Пам'ять і повага до цих меморіалів і пам'ятників має зберігатися, навіть попри триваючу російсько-українську війну", - зазначили в поліціі.

Російські організації намагалися оскаржити заборону, але адміністративний суд напередодні підтвердив рішення правоохоронців. У суді заявили, що заборона виправдана адже на тлі російської військової агресії в Україні такі прапори та символіку можна інтерпретувати як вияв співчуття до війни.

Наразі на 8 та 9 травня анонсовано понад 60 пам'ятних заходів.

У 2023 році суд у Німеччині зобов'язав чоловіка, який носив Z-футболку, переказати 1500 євро на допомогу Україні.

Нагадаємо, що в квітні 2022 року Верховна Рада України визнала літери “Z”, “V” символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Російська Федерація наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.