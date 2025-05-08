Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)

З димаря Сікстинської капели у Ватикані з'явився чорний дим, що свідчить про те, що кардинали, які зібралися на таємному конклаві, не обрали нового Папу Римського під час двох ранкових голосувань, повідомляє Reuters.

133 кардинали повернулися сьогодні до Сікстинської капели, щоб відновити голосування за обрання 267-го понтифіка Католицької Церкви після того, як перше голосування на конклаві не знайшло переможця, пише France24.

Наступне голосування має відбутися увечері.

Конклав було скликано після смерті Франциска 21 квітня у віці 88 років. Між його смертю та конклавом була затримка, щоб дати час для похорону, поховання та періоду жалоби.

Кардинали відрізані від світу, перебуваючи у Ватикані, між резиденціями та Сікстинською капелою, де вони голосують таємно – і мовчки – під знаменитою фрескою Мікеланджело на стелі “Створення світу” та його монументальним “Страшним судом”.

Для збереження секретності та безпеки Ватикан попросив кардиналів здати свої телефони на час конклаву та деактивує покриття мобільного зв'язку. Навколо Сікстинської капели, готелю Domus Santa Marta та сусідньої резиденції, де сплять кардинали, глушать сигнали, щоб запобігти спостереженню та зв'язку із зовнішнім світом.

Виборці опускають паперові бюлетені, і голосування триває, доки один з кандидатів не отримає дві третини голосів, або 89 голосів.

Після голосування бюлетені спалюють у спеціальній печі – чорний дим сигналізує про відсутність рішення, тоді як білий дим означає, що нового папу обрано. Виборці повинні бути молодшими ніж 80 років, і вони географічно більш різноманітні, ніж будь-коли. Все більше кардиналів представляють Африку, Азію та Латинську Америку, а також його традиційну "базу влади" катоцилизму – Європу.

Найдовший конклав в історії тривав майже три роки. Кардинали цього тижня заявили, що очікують короткого конклаву, хоча, ймовірно, знадобиться щонайменше кілька раундів голосування.

Протягом більшої частини минулого століття для вибору Папи Римського потрібно було від трьох до восьми голосувань. Іван Павло I – Папа Римський, який правив 33 дні – був обраний на третьому турі голосування у 1978 році. Його наступнику, святому Івану Павлу II, знадобилося вісім. Франциска було обрано на п'ятому турі голосування у 2013 році.