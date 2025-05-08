Глава МЗС Польщі: відмова США від участі в трибуналі щодо агресії — поступка Путіну

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок", - наголосив Сікорський.

США призупинили участь у процесі створення спецтрибуналу, і цей крок є однією з низки поступок на користь Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Варшаві після неформального засідання глав МЗС країн ЄС, повідомляє «Європейська правда».

"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – сказав Сікорський.

Польський міністр підкреслив, що не побачив жодної поступки у відповідь з боку Кремля.

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовник, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – наголосив глава МЗС Польщі.

Раніше США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за злочин агресії. Зокрема, представники Штатів відмовилися називати Росію агресором на зустрічі основної групи країн, які готують трибунал на зразок Нюрнберзького для суду над російським диктатором Путіним за його воєнні злочини.

Спецтрибунал проти РФ: що відомо