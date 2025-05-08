Глава МЗС Польщі: відмова США від участі в трибуналі щодо агресії — поступка Путіну

США призупинили участь у процесі створення спецтрибуналу, і цей крок є однією з низки поступок на користь Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Варшаві після неформального засідання глав МЗС країн ЄС, повідомляє «Європейська правда».
"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – сказав Сікорський.
Польський міністр підкреслив, що не побачив жодної поступки у відповідь з боку Кремля.
"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовник, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – наголосив глава МЗС Польщі.
- Раніше США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за злочин агресії. Зокрема, представники Штатів відмовилися називати Росію агресором на зустрічі основної групи країн, які готують трибунал на зразок Нюрнберзького для суду над російським диктатором Путіним за його воєнні злочини.
Спецтрибунал проти РФ: що відомо
- У травні минулого року Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії. Робота над його створенням почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом Росії і Білорусі за злочини в Україні.
- 4 лютого у Брюсселі представили перший проєкт статуту спецтрибуналу. Передбачається, що спецтрибунал буде заснований за погодженням між урядом України та Радою Європи. Він здійснюватиме свою юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проєктів правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу та їх подальшого підписання.
- Очікується, що після набуття оперативної спроможності спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності політичних та військових лідерів Росії, які несуть найбільшу відповідальність за злочини війни.
- Минулого року голова Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну, заявив, що Європа планує зробити "вагомий крок" для створення спецтрибуналу щодо Росії до квітня 2025. А відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу.
- Днями заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що повний пакет документі щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю готовий, вже 9 травня відбудеться зустріч, де оголосять політичну підтримку процесу.