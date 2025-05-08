Угорщина поки не блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина не виступає проти ухвалення 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, тож його можуть офіційно затвердити цього місяця, пише «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Єврокомісія представила проєкт 17-го пакету санкцій 6 травня на засіданні комітету постійних представників. Будапешт не опонує, оскільки санкції, за інформацією джерела видання, стосуються переважно юридичних осіб, «які для них не є проблематичними».

Водночас один зі співрозмовників наголосив, що нинішня позиція Угорщини не гарантує аналогічної поведінки під час продовження санкцій у липні.

Зараз усі держави-члени ЄС аналізують текст санкційного пакета. Очікується, що він не викличе серйозних суперечок і буде ухвалений швидко, оскільки не містить спірних положень.

Джерела також припускають, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас може анонсувати підготовку пакета під час візиту міністрів закордонних справ ЄС до Львова 9 травня. Втім фінальне затвердження очікується 20 травня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Наступне обговорення санкцій призначили на 14 травня.