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Фіцо шукав іншу дорогу до Москви після того як балтійські країни його не пустили

Словацький прем'єр-міністр є єдиним лідером Євросоюзу, який планує відвідати святкування 9 травня в Москві.

Фіцо шукав іншу дорогу до Москви після того як балтійські країни його не пустили
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукав альтернативний маршрут добирання до Москви для участі в параді перемоги у Другій світовій війні після того, як Литва закрила свій повітряний простір для таких рейсів, пише Reuters.

За його словами, інші країни Балтії запровадили аналогічні обмеження.

Роберт Фіцо, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі в грудні, є єдиним лідером Євросоюзу, який планує відвідати святкування 9 травня в Москві, де відбудеться парад за участі понад 20 іноземних високопосадовців, включно з лідером Китаю Сі Цзиньпіном.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив вчора, що його країна закрила свій повітряний простір для рейсів Фіцо та президента Сербії Александара Вучича до Москви. Літаки між Росією та Європою зазвичай використовували повітряний простір Литви, оскільки європейські компанії уникали білоруського повітряного простору після того, як Мінськ наказав приземлити рейс із опозиційним на той момент активістом. Повітряний простір України був закритий з 2022 року через російське вторгнення.

МЗС Латвії заявило, що не дозволить жодних польотів на парад, але не згадало конкретно словацького лідера, тоді як офіційні особи в Естонії, яка не перебуває на жодному очевидному маршруті польоту, заявили, що її не просили про проліт.

“Естонія сказала нам, що не дозволить пролітати над своєю територією, попри те, що Словаччина має цілорічний дозвіл на використання урядовим флотом повітряного простору Естонії”, – написав Фіцо на своїй сторінці у Facebook.

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Фіцо також планує взяти участь у двосторонніх зустрічах та відвідати церемонію покладання вінків під час перебування в Москві. Його плани поїхати до Москви підкреслюють його готовність кинути виклик Брюсселю після того, як головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас цього тижня закликала лідерів ЄС не брати участі у військових святкуваннях Росії.

Словаччина сильно залежить від поставок російського газу, а Фіцо, який повернувся до влади з 2023, очолив зміну зовнішньої політики, яка, на думку його критиків, занадто зближує країну з Москвою.
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