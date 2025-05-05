У Словаччині планують проведення референдуму щодо скасування антиросійських санкцій

Організація "Рух словацького відродження" подала президенту петицію з вимогою оголосити референдум про скасування антиросійських санкцій.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.

Автори петиції просять президента Словаччини оголосити референдум із запитанням: "Чи згодні ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди словацьким громадянам, торговцям та підприємцям?"

Голова "Руху словацького відродження" Роберт Швець очікує, що президент оголосить про референдум і не скасує його.

"Також зважаючи на те, що навіть у минулому, коли він ще не був президентом, він дотримувався думки, що санкції проти Росії шкідливі для нас як держави", — каже Швець.

Ініціативу підтримують голова націоналістичної Словацької національної партії Андрій Данко та депутат Європарламенту та лідер позапарламентського руху "Республіка" Мілан Угрик.

У відділі комунікацій адміністрації президента заявили, що розглядатиме петиційні листи відповідно до закону.

Згідно зі словацькою конституцією, референдум оголошується президентом, якщо не менше ніж 350 000 громадян вимагатимуть його проведення за допомогою петиції.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні — лідер лівої партії "Голос", що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо "Курс — соціальна демократія". Він активно поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією. А також вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.