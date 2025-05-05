Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Кремль запускає "потяг перемоги" у "пошуках гарматного м'яса" ЗС РФ

На платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу у ЗС РФ.

ГУР: Кремль запускає "потяг перемоги" у "пошуках гарматного м'яса" ЗС РФ
Фото: ГУР

Напередодні 9 травня у Росії на залізничних станціях РФ стартував агітаційно-пропагандистський проєкт "потяг перемоги", який вже побував у Москві, Калузі, Пензі та Тулі.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Для нагнітання “побєдобєсія” перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав москву, калугу, пензу і тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", — ідеться у повідомленні.

На зупинках росіянам демонструють експонати часів Другої світової війни та влаштовують патріотичні концерти. "За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового "гарматного м’яса", – повідомляє українська розвідка.

Також прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.

"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", – інформують у ГУР.

  • Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ Луганщини. Відомо, що майже 60 тисяч українських школярів в окупації стали частиною російських "Юнармії" та "Руху перших".
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies