ГУР: Кремль запускає "потяг перемоги" у "пошуках гарматного м'яса" ЗС РФ

Напередодні 9 травня у Росії на залізничних станціях РФ стартував агітаційно-пропагандистський проєкт "потяг перемоги", який вже побував у Москві, Калузі, Пензі та Тулі.
Про це повідомляє ГУР МО.
"Для нагнітання “побєдобєсія” перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав москву, калугу, пензу і тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", — ідеться у повідомленні.
На зупинках росіянам демонструють експонати часів Другої світової війни та влаштовують патріотичні концерти. "За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового "гарматного м’яса", – повідомляє українська розвідка.
Також прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.
"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", – інформують у ГУР.
- Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ Луганщини. Відомо, що майже 60 тисяч українських школярів в окупації стали частиною російських "Юнармії" та "Руху перших".