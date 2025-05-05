ГУР: Кремль запускає "потяг перемоги" у "пошуках гарматного м'яса" ЗС РФ

На платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу у ЗС РФ.

Напередодні 9 травня у Росії на залізничних станціях РФ стартував агітаційно-пропагандистський проєкт "потяг перемоги", який вже побував у Москві, Калузі, Пензі та Тулі.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Для нагнітання “побєдобєсія” перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав москву, калугу, пензу і тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах", — ідеться у повідомленні.

На зупинках росіянам демонструють експонати часів Другої світової війни та влаштовують патріотичні концерти. "За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового "гарматного м’яса", – повідомляє українська розвідка.

Також прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах, обіцяючи "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Школярів агітують вступати до військових училищ.

"Кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн", – інформують у ГУР.