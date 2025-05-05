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Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 13 гармат росіян

Також за цей час бійці ДПСУ знищили 5 маломірних плавзасобів та якірних мін окупантів.

Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 13 гармат росіян
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 3 танки та 13 гармат російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 28 квітня по 4 травня українські прикордонники знищили:

  • танки – 3 
  • гармати – 13
  • артилерія - 7
  • бойові броньовані машини – 9
  • зенітно-ракетні засоби - 2
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 61
  • склади БК та ПММ – 26
  • транспортні засоби - 203
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 87
  • позиції та укриття ворога – 489
  • БпЛА тактичного рівня – 318
  • маломірні плавзасоби та якірні міни - 5

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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