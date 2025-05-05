Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 13 гармат росіян

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 3 танки та 13 гармат російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 28 квітня по 4 травня українські прикордонники знищили:
- танки – 3
- гармати – 13
- артилерія - 7
- бойові броньовані машини – 9
- зенітно-ракетні засоби - 2
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 61
- склади БК та ПММ – 26
- транспортні засоби - 203
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 87
- позиції та укриття ворога – 489
- БпЛА тактичного рівня – 318
- маломірні плавзасоби та якірні міни - 5