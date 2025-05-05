У Покровську підрозділ "Білих янголів" евакуював жінку, яка через російські обстріли втратила чоловіка. Також поліцейським вдалося вмовити на евакуацію літню жінку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Місто майже знищене, але у ньому ще залишаються жителі, які потребують порятунку. До багатьох адрес поліцейські, ризикуючи життям, дістаються пішки — дороги завалені уламками зруйнованих будинків та осколками снарядів. Цього разу "білі янголи" вивезли поранених і людей, чиї рідні загинули", — ідеться у повідомленні.

З мікрорайону Шахтарський правоохоронці евакуювали жінку, чоловіка якої вбили росіяни під час обстрілу. Як кажуться у поліції, місцеві поховали його під ялинками біля багатоповерхівки. Після трагедії вдова наважилася виїхати з міста.

А в мікрорайоні Південний "білим янголам" вдалося вмовити на евакуацію літню жінку.