Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Білі янголи" евакуювали з Покровська жінку, чоловік якої загинув під час російського обстрілу

У мікрорайоні Південний "білим янголам" вдалося вмовити на евакуацію літню жінку.

"Білі янголи" евакуювали з Покровська жінку, чоловік якої загинув під час російського обстрілу
Фото: скріншот

У Покровську підрозділ "Білих янголів" евакуював жінку, яка через російські обстріли втратила чоловіка. Також поліцейським вдалося вмовити на евакуацію літню жінку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Місто майже знищене, але у ньому ще залишаються жителі, які потребують порятунку. До багатьох адрес поліцейські, ризикуючи життям, дістаються пішки — дороги завалені уламками зруйнованих будинків та осколками снарядів. Цього разу "білі янголи" вивезли поранених і людей, чиї рідні загинули", — ідеться у повідомленні.

З мікрорайону Шахтарський правоохоронці евакуювали жінку, чоловіка якої вбили росіяни під час обстрілу. Як кажуться у поліції, місцеві поховали його під ялинками біля багатоповерхівки. Після трагедії вдова наважилася виїхати з міста. 

А в мікрорайоні Південний "білим янголам" вдалося вмовити на евакуацію літню жінку.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies