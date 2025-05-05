​СБУ і Нацпол затримали 4 ділків, які намагалися продати "трофейні" зброю і боєприпаси

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Служба безпеки та Національна поліція викрили чотирьох ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ спільно із Нацполіцією викрили 4 ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету. Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка і протитанкові міни.

Фото: СБУ

У Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох фігурантів, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України.

Підозрювані спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли "Калаші" замовникам через поштові сервіси. Відповідні посилки декларували як "побутові товари".

Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами. Один з них – вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший – підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

У Миколаївській області затримано мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

Фото: СБУ

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.