Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині чоловік підірвався на ворожій міні

Постраждалого госпіталізували.

На Харківщині чоловік підірвався на ворожій міні
Фото: ДСНС

На Харківщині у селі Кам'янка місцевий житель підірвався на ворожій міні "Пелюстка". Його госпіталізували.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА.

"Сьогодні близько 13:00 у селі Кам’янка Ізюмського району стався підрив місцевого мешканця на вибухонебезпечному предметі", — ідеться у повідомленні.

Під час робіт на городі 54-річний чоловік отримав вибухове поранення внаслідок детонації вибухового пристрою (попередньо — міни ПФМ-1 "Пелюстка"). Його госпіталізували. 

Постраждалий перебуває у лікарні в середньому стані з травматичною ампутацією стопи.

У Центрі координації протимінної діяльності нагадують про високий рівень мінної небезпеки в нашому регіоні.

  • На Харківщині у Студенецькому лісництві на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies