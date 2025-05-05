На Харківщині чоловік підірвався на ворожій міні

На Харківщині у селі Кам'янка місцевий житель підірвався на ворожій міні "Пелюстка". Його госпіталізували.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА.

"Сьогодні близько 13:00 у селі Кам’янка Ізюмського району стався підрив місцевого мешканця на вибухонебезпечному предметі", — ідеться у повідомленні.

Під час робіт на городі 54-річний чоловік отримав вибухове поранення внаслідок детонації вибухового пристрою (попередньо — міни ПФМ-1 "Пелюстка"). Його госпіталізували.

Постраждалий перебуває у лікарні в середньому стані з травматичною ампутацією стопи.

У Центрі координації протимінної діяльності нагадують про високий рівень мінної небезпеки в нашому регіоні.