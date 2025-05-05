Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”
Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​За тиждень росіяни 36 разів обстріляли Харків, постраждали 93 людини

Окупанти б'ють не по військових об'єктах, а по житлових кварталах. 

​За тиждень росіяни 36 разів обстріляли Харків, постраждали 93 людини
Ігор Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов підбив підсумки російських обстрілів за попередній тиждень.

"Маємо 36 обстрілів за останні сім днів. Усі здійснені за допомогою БПЛА типу «Шахед» і «Молнія». Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі", - написав він у Telegram.

Терехов зазначив, що росіяни б'ють не по військових об'єктах, а по житлових кварталах. Цього тижня постраждали Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський райони. У пріоритеті ворога - будинки, лікарні, школи, мережі.

В результаті ворожих обстрілів постраждало 93 людини, троє з них - діти. Загиблих не було. Зокрема, - завдяки роботі медиків та рятувальників.

"Але, попри зростання інтенсивності ударів, тривалість повітряних тривог продовжує скорочуватися. На початку травня - вже мінус 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів - мінус 258 годин. Тобто в обох випадках - і короткотерміново, і в довгому зрізі - тривоги для міста лунають приблизно на третину менше, ніж для області", - додав Терехов.

Як повідомлялося, під час останніх атак на Харків Росі застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies