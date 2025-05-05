​За тиждень росіяни 36 разів обстріляли Харків, постраждали 93 людини

Окупанти б'ють не по військових об'єктах, а по житлових кварталах.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підбив підсумки російських обстрілів за попередній тиждень.

"Маємо 36 обстрілів за останні сім днів. Усі здійснені за допомогою БПЛА типу «Шахед» і «Молнія». Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі", - написав він у Telegram.

Терехов зазначив, що росіяни б'ють не по військових об'єктах, а по житлових кварталах. Цього тижня постраждали Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський райони. У пріоритеті ворога - будинки, лікарні, школи, мережі.

В результаті ворожих обстрілів постраждало 93 людини, троє з них - діти. Загиблих не було. Зокрема, - завдяки роботі медиків та рятувальників.

"Але, попри зростання інтенсивності ударів, тривалість повітряних тривог продовжує скорочуватися. На початку травня - вже мінус 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів - мінус 258 годин. Тобто в обох випадках - і короткотерміново, і в довгому зрізі - тривоги для міста лунають приблизно на третину менше, ніж для області", - додав Терехов.

Як повідомлялося, під час останніх атак на Харків Росі застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.