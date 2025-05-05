Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”
Сіярто відреагував на заяву Зеленського про блокування Угорщиною вступу України до ЄС і порадив “підбирати тон”
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
У Швеції мігрантам хочуть значно збільшити грант з 900 до 32 тисяч євро за повернення в країну походження
У Швеції мігрантам хочуть значно збільшити грант з 900 до 32 тисяч євро за повернення в країну походження
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі Росія запустила по Україні два "Іскандери" і 116 безпілотників. ППО збила 42 "шахеди"

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

​Уночі Росія запустила по Україні два "Іскандери" і 116 безпілотників. ППО збила 42 "шахеди"
Ілюстративне фото
Фото: Генгштаб

У ніч на 5 травня Росія атакувала Сумську область двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області (РФ), а також 116-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово (РФ), Приморськ (ТОТ Запорізької обл). 

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 "шахедів" (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Як повідомлялося, під ранок росіяни атакували місто Конотоп Сумської області і знищили інфраструктурний об'єкт.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies