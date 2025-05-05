​Уночі Росія запустила по Україні два "Іскандери" і 116 безпілотників. ППО збила 42 "шахеди"

У ніч на 5 травня Росія атакувала Сумську область двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області (РФ), а також 116-ма ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово (РФ), Приморськ (ТОТ Запорізької обл).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 "шахедів" (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Як повідомлялося, під ранок росіяни атакували місто Конотоп Сумської області і знищили інфраструктурний об'єкт.