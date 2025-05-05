Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 958 070 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 958070 (+1260)
- танків ‒ 10763 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
- артилерійських систем – 27370 (+43)
- РСЗВ – 1377 (+1)
- засоби ППО ‒ 1155 (+0)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137)
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+0).
Дані уточнюються.