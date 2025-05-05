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Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 958 070 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Архівне фото
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 958 070 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 958070 (+1260) 
  • танків ‒ 10763 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
  • артилерійських систем – 27370 (+43)
  • РСЗВ – 1377 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1155 (+0) 
  • літаків – 372 (+0) 
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137) 
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109)
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+0). 

Дані уточнюються. 
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