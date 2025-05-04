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Український президент припустив, що 9 травня РФ може організувати провокації

Він нагадав, що РФ не дотрималася запропонованого нею ж режиму припинення вогню.

Український президент припустив, що 9 травня РФ може організувати провокації
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може організувати провокації 9 травня.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з Президентом Чехії Петром Павелом.

"На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди – Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім. І це не перший виклик, і не перші ті чи інші обіцянки Росії про cease-fire(припинення вогню-ред.), а потім ми розуміємо, що навіть під час Великодня, під час всіх їх сигналів і обіцянок навіть не нам (ми розуміємо, з ким ми маємо справу, ми їм не віримо), а їх обіцянок Сполученим Штатам Америки, публічних обіцянок І ми розуміємо, що вони зробили більше 100 штурмів. І тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі", – сказав Зеленський. 

Він нагадав, що упродовж останнього часу росіяни говорять про імовірне часткове припинення вогню. Проте, як повідомив президент, упродовж сьогоднішнього дня окупанти здійснили найбільше штурмів, ніж щоденно протягом останніх місяців. 

"В ці дні вони показують більше 200 штурмів. В мене була доповідь генерала Сирського, він мені сказав: «За вчора, наприклад, більше 200 штурмів». Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від русскіх. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі", – додав президент.

  • 9 травня Москва влаштовує парад з нагоди Дня перемоги в Другій світовій війні. Лідери деяких країн, підтвердили участь, попри війну росіян проти українців. Ще 28 квітня Росія оголосила, що встановлює режим припинення вогню з 8 по 11 число – на три доби.
  • Україна відповіла, що перемир'я на три доби сенсу немає, і вогонь треба припиняти щонайменше на 30 днів. Зеленський наголошував, що у 30 днів потрібно працювати над подальшими кроками для завершення війни.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути відповідальною за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.
  • Ще у березні ЦПД писав про те, що Росія намагається звинуватити Україну у начебто зриві припинення вогню. Російське міноборони звинувачує Україну в нібито атаці на російський об’єкт енергетичної інфраструктури.
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