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РФ вдарила по Дружківці на Донеччині, постраждали троє людей

Влучання зафіксовані у промзоні міста.

РФ вдарила по Дружківці на Донеччині, постраждали троє людей
Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок російької дронової атаки по промзоні у Дружківці Донецької області постраждали 3 людини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни атакували місто дроном, влучили у промзону", — ідеться у повідомленні.

Поранень зазнали троє цивільних від 65 до 69 років. Наслідки обстрілів встановлюють.

  • У ніч на 4 травня російські окупанти масовано атакували дронами будівельну базу у Слов'янську Донецької області. Також ворог атакував Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.
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