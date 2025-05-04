РФ вдарила по Дружківці на Донеччині, постраждали троє людей

Унаслідок російької дронової атаки по промзоні у Дружківці Донецької області постраждали 3 людини.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вранці росіяни атакували місто дроном, влучили у промзону", — ідеться у повідомленні.
Поранень зазнали троє цивільних від 65 до 69 років. Наслідки обстрілів встановлюють.
- У ніч на 4 травня російські окупанти масовано атакували дронами будівельну базу у Слов'янську Донецької області. Також ворог атакував Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.