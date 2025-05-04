РФ вдарила по Дружківці на Донеччині, постраждали троє людей

Влучання зафіксовані у промзоні міста.

Унаслідок російької дронової атаки по промзоні у Дружківці Донецької області постраждали 3 людини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни атакували місто дроном, влучили у промзону", — ідеться у повідомленні.

Поранень зазнали троє цивільних від 65 до 69 років. Наслідки обстрілів встановлюють.