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Росіяни знищили депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині

Сума збитків встановлюється.

Росіяни знищили депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині
наслідки обстрілу в Ізюмі
Фото: Нова Пошта

У ніч на 4 травня російська армія знищила в Ізюмі Харківської області депо та відділення "Нової пошти". 

Про це повідомили на офіційному каналі "Нової пошти".

"У момент удару депо та відділення не працювали: там не було наших колег та клієнтів, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється", — ідеться у повідомленні.

У компанії попереджають, що впродовж  4 травня можливі затримки доставки по Ізюму та найближчих населених пунктах, зазначили у "Новій пошті".

У компанії розповіли, що компенсують вартість тих посилок, які були знищені ударом РФ.

  • Уночі 4 травня ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Унаслідок атак виникли пожежі, руйнувань зазнали будівлі школи та пошти. 
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