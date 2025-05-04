Росіяни знищили депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині

У ніч на 4 травня російська армія знищила в Ізюмі Харківської області депо та відділення "Нової пошти".
Про це повідомили на офіційному каналі "Нової пошти".
"У момент удару депо та відділення не працювали: там не було наших колег та клієнтів, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється", — ідеться у повідомленні.
У компанії попереджають, що впродовж 4 травня можливі затримки доставки по Ізюму та найближчих населених пунктах, зазначили у "Новій пошті".
У компанії розповіли, що компенсують вартість тих посилок, які були знищені ударом РФ.
- Уночі 4 травня ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Унаслідок атак виникли пожежі, руйнувань зазнали будівлі школи та пошти.