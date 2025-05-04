"Історичний момент": Буданов розповів подробиці знищення двох російських Су-30 у Криму

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних морських платформ Magura-7.

Про це розповів начальник ГУР МОУ Кирило Буданов для The War Zone.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, а також перше використання AIM-9 з безпілотного катера. "Це історичний момент", – сказав Кирило Буданов.

За його словами, операція відбулася в Чорному морі в п’ятницю, 2 травня. ГУР використала в атаці три безпілотні катери "Магура-7", два з яких вели вогонь по літаках.

Буданов заявив, що екіпаж першого Су-30 вижив і його підібрало у Чорному морі цивільне судно. За попередніми повідомленнями, екіпаж другого літака загинув.

За словами Буданова, ГУР почав встановлювати AIM-9 на безпілотні катери в січні. Він не коментував, чи це був перший випадок обстрілу цілі з борту безпілотника. Раніше на українських безпілотниках використовувалися лише ракети класу "повітря-повітря" радянської розробки, які встановлювалися як ЗРК.

"Ми використовуємо кілька моделей на наших Magura-7, але найкращі результати дає AIM-9", — зазначив він.