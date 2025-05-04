Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ у Запоріжжі зросла до 34 людей

16 постраждалих від російських обстрілів залишаються у лікарнях.

У лікарнях Запорізької області залишаються 16 постраждалих внаслідок російських обстрілів РФ 2 травня. Загальна кількість постраждалих збільшилася до 34 осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"16 постраждалих від російських обстрілів залишаються у лікарнях обласного центру. Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини", — ідеться у повідомленні.

За словами Федорова, двоє з постраждалих у тяжкому стані. Це чоловіки, які отримали травми внаслідок ударів ворожих шахедів по Запоріжжю у ніч з 1 на 2 травня.

Інші пацієнти в стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.