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Російська армія атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Поранень зазнали 9 цивільних.

Російська армія атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися понад 30 населених пунктів Херсонщини. Ворог атакував критичну і соціальну інфраструктуру. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Білозерка, Розлив, Незламне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новоберислав, Урожайне, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Нововоронцовка, Монастирське, Бургунка, Новокаїри, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

  • Учора, 3 травня, росіяни двічі атакували місто Херсон. Постраждали троє людей. 
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