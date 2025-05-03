Головне за суботу, 3 травня: авіаудар по Харківщині, бої на Новопавлівському напрямку, 180 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, знищення ворожого Су-30 з дрона Magura. Яким запам’ятається 1165-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про знищення другого російського літака за добу.

“Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади”, – сказав президент.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 травня відбулося 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 травня – в новині.

Воїни ГУР у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак Су-30.

"Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", — ідеться у повідомленні ГУР МО.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

Житель Борової Ізюмського району Харківської області загинув у суботу внаслідок авіаційних бомбардувань селища і всієї Борівської громади з боку російських окупантів, які тривали з 9-ї протягом близько двох годин.

"Чотири авіабомби (КАБ) росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені і зруйновані житлові будники та цивільні споруди. Масштаби руйнувань уточнюються... Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель - Макеєв Олексій Олексійович, 1948 року народження", — повідомляє Борівська селищна рада.

Також під ворожим вогнем опинилися інші населені пункти громади.

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі і незабаром почне призивати десятки тисяч резервістів, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Рішення про розширення наземного наступу було ухвалено після засідання кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки в п'ятницю, повідомило джерело.

Посилення кампанії відбудеться на тлі тиску на Нетаньягу всередині та за кордоном, щоб він вирвався з глухого кута у війні з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

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