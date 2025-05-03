Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
У ГУР підтвердили знищення російського бойового літака морським дроном Magura
У ГУР підтвердили знищення російського бойового літака морським дроном Magura
Сай-фай, детективи і сиквел «Секс і місто»: топ-10 серіалів травня
Сай-фай, детективи і сиквел «Секс і місто»: топ-10 серіалів травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 3 травня: авіаудар по Харківщині, бої на Новопавлівському напрямку, 180 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, знищення ворожого Су-30 з дрона Magura. Яким запам’ятається 1165-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 3 травня: авіаудар по Харківщині, бої на Новопавлівському напрямку, 180 боєзіткнень
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про знищення другого російського літака за добу.

“Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади”, – сказав президент.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 травня відбулося 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 травня – в новині.

Воїни ГУР у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак Су-30.

"Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", — ідеться у повідомленні ГУР МО.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

Житель Борової Ізюмського району Харківської області загинув у суботу внаслідок авіаційних бомбардувань селища і всієї Борівської громади з боку російських окупантів, які тривали з 9-ї протягом близько двох годин.

"Чотири авіабомби (КАБ) росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені і зруйновані житлові будники та цивільні споруди. Масштаби руйнувань уточнюються... Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель - Макеєв Олексій Олексійович, 1948 року народження", — повідомляє Борівська селищна рада.

Також під ворожим вогнем опинилися інші населені пункти громади.

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі і незабаром почне призивати десятки тисяч резервістів, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Рішення про розширення наземного наступу було ухвалено після засідання кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки в п'ятницю, повідомило джерело.

Посилення кампанії відбудеться на тлі тиску на Нетаньягу всередині та за кордоном, щоб він вирвався з глухого кута у війні з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies