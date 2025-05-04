РФ атакувала безпілотниками Черкаси, є постраждала

Уночі 4 травня РФ атакувала ударними дронами Черкаси. Унаслідок падіння уламків безпілотників виникли пожежі, постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", — зазначають у ДСНС.

Пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Постраждала 1 людина.